Gli effetti di Aukus sull’alleanza atlantica. Parlano Beckley, Amighini e Stefanini (Di sabato 25 settembre 2021) L’annuncio di Aukus cambia gli equilibri nell’Indo-Pacifico nel giro di pochi giorni, aprendo nuove frontiere nelle relazioni internazionali sul piano militare e tecnologico. Tante le domande che il patto tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito porta sul tavolo geopolitico: come si attuerà il contenimento della Cina nei mari? Come risponderà Pechino? Che effetti sta avendo e avrà il nuovo accordo sulle relazioni atlantiche, considerando lo strappo già avvenuto con la Francia? Se n’è parlato nel Live Talk di Formiche “The Transatlantic Alliance after Aukus“, panel moderato da Francesco Bechis che ha ospitato il Professore Associato di Scienze Politiche alla Tufts University Michael Beckley, la Co-Head dell’Asia Centre e Senior Associate Research Fellow dell’ISPI Alessia Amighini e l’editorialista ... Leggi su formiche (Di sabato 25 settembre 2021) L’annuncio dicambia gli equilibri nell’Indo-Pacifico nel giro di pochi giorni, aprendo nuove frontiere nelle relazioni internazionali sul piano militare e tecnologico. Tante le domande che il patto tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito porta sul tavolo geopolitico: come si attuerà il contenimento della Cina nei mari? Come risponderà Pechino? Chesta avendo e avrà il nuovo accordo sulle relazioni atlantiche, considerando lo strappo già avvenuto con la Francia? Se n’è parlato nel Live Talk di Formiche “The Transatlantic Alliance after“, panel moderato da Francesco Bechis che ha ospitato il Professore Associato di Scienze Politiche alla Tufts University Michael, la Co-Head dell’Asia Centre e Senior Associate Research Fellow dell’ISPI Alessiae l’editorialista ...

