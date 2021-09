Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò indignate (Di sabato 25 settembre 2021) Negli ultimi giorni non si fa che parlare di ciò che sta accadendo a Dayane Mello nel reality brasiliano “La Fazenda”. Nelle ultime ore Giulia Salemi e Rosalinada Cannavò sono nuovamente intervenute chiedendo dei provvedimenti seri nei confronti del concorrente che continua a molestare la Mello. La bella Dayane Mello dopo aver partecipato al reality più spiato d’Italia ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura diventando una delle concorrenti de “La Fazenda“. A far discutere negli ultimi giorni sono stati alcuni comportamenti di un altro concorrente del reality (Nego Do Borel) nei confronti della Melllo. Per molti infatti l’uomo avrebbe approfittato della bella modella brasiliana mentre lei non era del tutto lucida. Inutile dire che la cosa ha fatto il giro del mondo e ha allarmato non poco i fan di Dayane. Sono tantissimi i ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 settembre 2021) Negli ultimi giorni non si fa che parlare di ciò che sta accadendo a Dayane Mello nel reality brasiliano “La Fazenda”. Nelle ultime oree Rosalinadasono nuovamente intervenute chiedendo dei provvedimenti seri nei confronti del concorrente che continua a molestare la Mello. La bella Dayane Mello dopo aver partecipato al reality più spiato d’Italia ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura diventando una delle concorrenti de “La Fazenda“. A far discutere negli ultimi giorni sono stati alcuni comportamenti di un altro concorrente del reality (Nego Do Borel) nei confronti della Melllo. Per molti infatti l’uomo avrebbe approfittato della bella modella brasiliana mentre lei non era del tutto lucida. Inutile dire che la cosa ha fatto il giro del mondo e ha allarmato non poco i fan di Dayane. Sono tantissimi i ...

Advertising

GrandeFratello : Non è venerdì senza #GFVIP e senza #GFVIPPARTY! Stasera dalle 20:45 in streaming su Mediaset Infinity saranno ospit… - fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - MediasetPlay : Giulia Salemi si sta preparando. Ma non sa ancora cosa sta per succederle! ?? #ScherziaParte - SheilaL10803089 : RT @gossipblogit: Dayane Mello molestata in A Fazenda? Le reazioni di Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi - nancygbabbalea : RT @giuli_violeta: Signorini, clamorosa gaffe al Gf Vip/ Furia dei fan di Giulia Salemi e Pretelli #prelemi -