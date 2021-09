Giornata della Legalità, manifestazione in ricordo di Cerciello Rega: il messaggio del ministro Lamorgese (Di sabato 25 settembre 2021) “A Rosa Maria Esilio, cui va la mia piu’ sentita vicinanza per la grave perdita, voglio assicurare che e’ un preciso impegno di tutti noi mantenere viva la memoria del marito”. Lo ha scritto la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un messaggio letto durante la cerimonia, svoltasi a Somma Vesuviana (Napoli) in ricordo del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso ”con vilta’ – si legge nel testo – nel corso di un servizio esterno finalizzato al contrasto della criminalita’ urbana” a luglio del 2019 a Roma. La ministra ha ricordato di aver ”avuto l’onore di consegnare alla moglie la medaglia d’oro al valor civile alla memoria” e sottolineato che la morte del vicebrigadiere ”e’ l’estrema testimonianza del coraggio e della passione che caratterizza le donne e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 settembre 2021) “A Rosa Maria Esilio, cui va la mia piu’ sentita vicinanza per la grave perdita, voglio assicurare che e’ un preciso impegno di tutti noi mantenere viva la memoria del marito”. Lo ha scritto la ministra dell’Interno, Luciana, in unletto durante la cerimonia, svoltasi a Somma Vesuviana (Napoli) indel vice brigadiere Mario, ucciso ”con vilta’ – si legge nel testo – nel corso di un servizio esterno finalizzato al contrastocriminalita’ urbana” a luglio del 2019 a Roma. La ministra ha ricordato di aver ”avuto l’onore di consegnare alla moglie la medaglia d’oro al valor civile alla memoria” e sottolineato che la morte del vicebrigadiere ”e’ l’estrema testimonianza del coraggio epassione che caratterizza le donne e ...

