Giorgetti lancia l' allarme affluenza per il centrodestra

(Di sabato 25 settembre 2021) Il, nonostante il gran vento in poppa nei sondaggi nazionali, inizia ad annusare un’aria non troppo buona in vista delle amministrative che si terranno domenica prossima. Il warning louno che ha lo sguardo lungo come Giancarlo, che dice e non dice ma fa intendere che gli animi in casa Carroccio non siano serenissimi: “Avremo vinto se avremo aumentato i sindaci. E perso se li avremo diminuiti. In politica è così. Dopo di che c’è la grande incognita dell’”. Piedi di piombo e volo basso, soprattutto perché, ricorda ancora il ministro dello Sviluppo economico, “è tendenzialmente noto che l’astensionismo penalizza più ilche il centrosinistra, è un fatto storico, consolidato”. Nel giorno in cui Matteo Salvini va nella periferia difficile di Tor Bella ...

Il warning louno che ha lo sguardo lungo come Giancarlo, che dice e non dice ma fa intendere che gli animi in casa Carroccio non siano serenissimi: 'Avremo vinto se avremo aumentato ...... Salvini prova a mangiarsi Forza Italia Scissione Lega, c'è l'addio di Donato: 'Salvini, comandanoe i governatori' Poi c'è la Lega della conferenza stampa convocata martedì sera tardi per ...Malumori e preoccupazione in casa Lega sull'esito nelle grandi città. Pregliasco (Quorum): "Difficile aspettarsi al voto più gente di 5 anni fa" ...«This is a journey into sound. A iourney which along the way will bring to you a new colour, new dimension, new value». Le prime parole della Paid in ...