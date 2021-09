Giacomo Sartori, l’autopsia conferma la morte per asfissia: nessun segno di lotta, si avvalora il suicidio (Di sabato 25 settembre 2021) Gli esiti dell’autopsia sul corpo di Giacomo Sartori confermano la causa della morte per asfissia. Sembra sempre più certo che il giovane consulente si sia tolto la vita, non avendo trovato negli esami autoptici segni di colluttazione sul corpo. Le indagini sono ancora in corso e non si scarta nessuna ipotesi fino al termine degli accertamenti, tra cui gli esami tossicologico e quelli sul cavo con cui Sartori si sarebbe suicidato. morte Giacomo Sartori, i risultati dell’autopsia Sembra sempre più certa l’ipotesi del suicidio per la morte di Giacomo Sartori, 29enne del bellunese che lavorava come consulente ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 25 settembre 2021) Gli esiti delsul corpo dino la causa dellaper. Sembra sempre più certo che il giovane consulente si sia tolto la vita, non avendo trovato negli esami autoptici segni di colluttazione sul corpo. Le indagini sono ancora in corso e non si scartaa ipotesi fino al termine degli accertamenti, tra cui gli esami tossicologico e quelli sul cavo con cuisi sarebbe suicidato., i risultati delSembra sempre più certa l’ipotesi delper ladi, 29enne del bellunese che lavorava come consulente ...

