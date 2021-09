Giacomo Sartori | continuano le indagini | il mistero s’infittisce

Leggi su ck12

(Di sabato 25 settembre 2021): proseguono leper il 30enne scomparso venerdì scorso e ritrovato morto ieri, 24 settembre. Non si hanno ancora certezze riguardo la dinamica dei fatti, oggi verrà fatta l’autopsia sul corpo per cercare di trovare altri indizi.leper il caso di. Sparito a Milano la scorsa settimana, venerdì 17 settembre, è stato ritrovato senza vita ieri, venerdì 24 settembre – a distanza di una settimana. Sono stati i carabinieri a ritrovare il suo corpo in una cascina a Casorate Primo, in provincia di Pavia. Ora si sta cercando di chiarire le cause della sua morte e, per il momento, non viene escluso nulla. Infatti era stata valutata anche l’ipotesi di suicidio, vista la posizione del corpo di ...