Ghoulam verso il rientro | Spalletti indica la data

Il rientro di Faouzi Ghoulam è imminente. Il giocatore algerino è fuori dalla scorsa stagione a causa di un infortunio. A dare buone notizie su Ghoulam è Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro in conferenza stampa ha detto: "Ghoulam sta bene, se continua così la prossima settimana lo portiamo con noi". Sicuramente un'ottima notizia per tutti i tifosi del Napoli, ma soprattutto per Spalletti che fino a questo momento ha avuto un solo esterno mancino di ruolo a disposizione. Mario Rui sta giocando praticamente sempre e quando è stato infortunato è stato adattato Di Lorenzo. Napoli: Ghoulam verso il recupero Secondo le indicazioni di Spalletti il rientro di Ghoulam è imminente, la ...

