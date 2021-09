GFVip, il vero motivo dietro il litigio tra Gianmaria e Soleil: " Tradimento!" (Di sabato 25 settembre 2021) La quarta puntata del Grande Fratello Vip è stata all'insegna delle polemiche, una tra queste, forse la più importante, è stata quella tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: i due nei giorni scorsi hanno avuto una furibonda lite a causa di un'accusa di stalker per l'imprenditore napoletano. Il litigio si è trasformato in un battaglia di insulti e complotti alle spalle. Alfonso Signorini in serata ha deciso di mettere i due faccia a faccia e mostrare a Soleil l'atteggiamento poco schietto di Antinolfi. Durante la diretta e il chiarimento tra l'influencer e l'imprenditore, sono volate parole grosse, ma soprattutto Soleil ha sottolineato spesso la volontà precisa di non voler che la sua vita privata venisse raccontata pubblicamente. E' proprio questa volontà di riservatezza che viene oggi smentita ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 25 settembre 2021) La quarta puntata del Grande Fratello Vip è stata all'insegna delle polemiche, una tra queste, forse la più importante, è stata quella traSorge eAntinolfi: i due nei giorni scorsi hanno avuto una furibonda lite a causa di un'accusa di stalker per l'imprenditore napoletano. Ilsi è trasformato in un battaglia di insulti e complotti alle spalle. Alfonso Signorini in serata ha deciso di mettere i due faccia a faccia e mostrare al'atteggiamento poco schietto di Antinolfi. Durante la diretta e il chiarimento tra l'influencer e l'imprenditore, sono volate parole grosse, ma soprattuttoha sottolineato spesso la volontà precisa di non voler che la sua vita privata venisse raccontata pubblicamente. E' proprio questa volontà di riservatezza che viene oggi smentita ...

