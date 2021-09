Gf Vip | Tina Cipollari si scaglia contro Francesca Cipriani | “É ridicola”

(Di sabato 25 settembre 2021)è una delle concorrenti della casa del Grande Fratello. Nella puntata di ieri, 24 settembre, è stato mostrato il primo aereo ricevuto da Raffaella Fico, in segno dell’amore che il fidanzato Piero prova per lei. A questo gesto laha reagito in maniera alquanto strana. Questo momento ha suscitato l’ilarità del web e non solo, dal momento che ha detto la sua anche l’opinionista di Uomini e Donne:. Signorini protegge Soleil e scoppia la polemica L'ex naufraga è stata salvata per la seconda volta dagli opinionisti in studio e il web ha protestatogiudica il comportamento dellaal Gf ...

Advertising

mixloueh : E dopo aver snobbato lady Gaga “i uand a lolly” ha snobbato anche Tina Turner che gli ha detto “ai nouv iu” Malgiog… - enrick81 : @napoliforever89 @AgoCannella @famigliasimpson @misterf_tweets @CIAfra73 @OltreTv @alessio_gaudino @Federic01996… - Tvottiano : @napoliforever89 @famigliasimpson @AgoCannella @enrick81 @CIAfra73 @OltreTv @alessio_gaudino @misterf_tweets… - Mar_tina_XCIX : RT @soorpresone: “EH MA CI GUARDATE DI CONTINUO” - Francesca Cipriani, al Grande Fratello Vip. La casa più spiata d’Italia. CAPITE PERCH… - teseo1978 : @Gif_di_Tina Ma tale e quale è gia un programma copia di mediaset ,qualche anno fa cera un programma con volti non… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tina

Il Sussidiario.net

Questa settimana a giudicare gli undiciin gara , il trio dei giurati è affiancato dal quarto ... E' la volta di Deborah Johnson nella carismaticaTurner in 'What's Love Got to Do with It', ...... Missoni, Boos e Max Mara, sono tanti imodaioli in coppia: ecco gli eterni fidanzatini Cecilia ... Rimanendo in quota sexy chic Cristina Buccino,Kunakey, Irina Shayk, Marica Pellegrinelli e ...A Uomini e Donne, Tina Cipollari non perde occasione per punzecchiare la rivale Gemma Galgani precisando... Ecco il video Witty Tv ...A Uomini e Donne, sembra che qualcosa stia cambiando e tutto sta iniziando da Tina: l’opinionista ha mutato il suo atteggiamento nei confronti di Gemma.