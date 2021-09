GF Vip, Sophie Codegoni torna a parlare di Matteo Ranieri: “L’ho coperto e ho le prove” (Di sabato 25 settembre 2021) Per la seconda volta nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è uscito l’argomento Matteo Ranieri, l’ex di Sophie Codegoni conosciuto a Uomini e Donne. Stavolta la modella ha aggiunto dei dettagli riguardanti la fine della loro storia, affermando con sicurezza che il ragazzo non andrebbe mai nella Casa per un confronto dal momento che lei l’ha coperto perché alla fine della loro storia lui ha detto una marea di bugie e lei ne ha le prove, compreso una ricevuta d’albergo. GF Vip, riassunto quarta puntata: Soleil in lacrime, esce Tommaso La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 24 settembre 2021 è stata ricca di confronti, veleni e liti Grande Fratello Vip 6, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 settembre 2021) Per la seconda volta nella Casa del Grande Fratello Vip 6 è uscito l’argomento, l’ex diconosciuto a Uomini e Donne. Stavolta la modella ha aggiunto dei dettagli riguardanti la fine della loro storia, affermando con sicurezza che il ragazzo non andrebbe mai nella Casa per un confronto dal momento che lei l’haperché alla fine della loro storia lui ha detto una marea di bugie e lei ne ha le, compreso una ricevuta d’albergo. GF Vip, riassunto quarta puntata: Soleil in lacrime, esce Tommaso La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 24 settembre 2021 è stata ricca di confronti, veleni e liti Grande Fratello Vip 6, ...

