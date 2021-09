GF Vip | Montano obbligato ad uscire | forti dubbi sul rientro

Leggi su formatonews

(Di sabato 25 settembre 2021) GF Vip, il campione olimpico Aldoaddalla casa; ecco cosa è successo,sul suo. Aldoa lasciare la casa: ecco perché (foto: Mediaset Play).I nuovi inquilini della casa del Grande Fratello Vip continuano la convivenza, mentre sembra che la nuova edizioen del reality show sia entrata nel vivo. In molti hanno già stretto legami importanti, sia in amicizia che in amore: esempio lampante Manuel Bortuzzo, che oltre ad aver trovato l’amicizia in Alex Belli e Aldo, sembra aver trovato anche l’amore con Lulù Selassiè. Quanto ad Aldoperò, il campione olimpico si trova oraad abbandonare la casa; ecco cosa ...