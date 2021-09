GF Vip, i social al fianco di Valentina: “Fatela entrare come concorrente” (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il confronto con l’ex Tommaso Eletti al Gf Vip tutti pazzi per Valentina Nulli Augusti, sui social chiedono di farla entrare come concorrente È andata in onda ieri la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo il confronto con l’ex Tommaso Eletti al Gf Vip tutti pazzi perNulli Augusti, suichiedono di farlaÈ andata in onda ieri la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

BlogLiveIt : ??#GFVip Il conduttore #AlfonsoSignorini sotto accusa sui social per il suo comportamento in studio. - adrian_dothere : @taleequaleshow @federicanargi @BABYKMUSIC A me sta pantomima che devono piangere per i commenti social ha rotto le… - L1C1L1C1 : RT @famarella: @AzzurraBarbuto @TuvoReal Il sondaggio dimostra lo SPEGNIMENTO di una Nazione. Tutta intenta a godere dei ''giocattoli'' che… - Diva_VIP : RT @SkyTG24: Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha intenzione di… - Stefani85824360 : Sui social fa il vip ! A spese nostre ovvio ma era Renzi a scroccare -