GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 4 | “Fate tacere Signorini!”

(Di sabato 25 settembre 2021) Allora, o Signorini lascia rispondere e lascia parlare o è inutile che faccia domande! Io capisco i tempi televisivi, ma manco a fa così però! Ci fosse stata una risposta completa in tutta la puntata. A metà si annoia e: o gli parla sopra o passa ad altro… a me fa andare fuori di testa, a voi non fa saltare i nervi??? Ma poi, vi ricordate quando la puntata scorsa ha detto a noi pubblico che eravamo dei bacchettoni? Che non si poteva stare ad analizzare ogni singola parola? Che dovevamo essere meno rompi palle? Ecco, dimenticatevelo ? perché ieri, ha fatto un pippone di dieci minuti sulla parola ottuso. Ebbene sua maestà Katia Ricciarelli, durante un gioco, in cui gli aggettivi tra cui ottuso, erano stati dati dal gf, si è mortalmente offesa perché tre compagni avevano osato affibbiarle quell’aggettivo. Lei, con il suo spessore e la sua carriera, ma scherziamo? Mancava solo la tipica ...