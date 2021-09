Gf Vip 6 | ecco chi sono Rosella e Adriana Rota | le due nuove opinioniste del reality

Leggi su isaechia

(Di sabato 25 settembre 2021) Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda ieri sera, venerdì 24 settembre, su Canale 5 hanno fatto per la prima volta la loro comparsa due figure inedite: stiamo parlando delle due “del popolo”, che affiancheranno le già rodateVolpe e Sonia Bruganelli. A svelare la loro partecipazione alera stato qualche settimana lo stesso Alfonso Signorini, il quale aveva spiegato di essere stato lui a volere fortemente queste due sorelle nel cast: Novità, da me fortemente voluta, è la presenza delledel popolo: avremo due Grandi Sorelle, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende! Erano le vicine di ombrellone a Moneglia di un amico che ha voluto farmele ...