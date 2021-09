(Di sabato 25 settembre 2021) Grande Fratello Vip, continuano i colpi di scena tra. Unapesante tra le pareti dellapiù spiata d’Italia.. dopo le accuse mosse contro, continua a essere presa di mira tra gli utenti del popolo social. Tutto per il dettaglio che sembra emergere dal video della sua reazione. Sono stati in molti a notare la somiglianza trae un’altra gieffina della precedente edizione del reality ugualmente molto discussa, ovvero Rosalinda Cannavò. Ma prima di scoprire cosa è accaduto, piccolo passo indietro.sono a conoscenza della accuse mosse da...

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che tra Davide e Tommaso il VIP che deve abbandonare la Casa di #GFVIP è... Tommaso! - zazoomblog : GF Vip 6 da casa lo hanno notato tutti: è successo durante la lite tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi - #hanno… - Dink81868328 : @Alessia25515063 Amore ma non è che può limonare h 24 c’è stanno in una casa e quando sei al gf vip anche se fai un… - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Eletti eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip - claudysmelly : RT @axelvassallo: Chiude la settimana di programmazione su @nove: #DealWithIt Stai al Gioco stasera ore 20.25 Padrone di casa:@corsi_gabri… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip casa

L'ex vincitore del GFsi riferisce ad una parola usata proprio dalla Ricciarelli nellache però, è rimasta impunita.E poi la Stramare che si porta adue sacchetti enormi e firmati. Leggi Anche Riecco Kate Middleton: in cartoleria con George e Charlotte Non solo leitaliane si tuffano nello shopping. ...Regà, ma io sono commossa… giuro! Non so esattamente cosa sia successo o che abbiamo fatto per meritarcelo, ma FINALMENTE una puntata del Gf Vip basata quasi interamente sulle dinamiche che accadono ...Toni duri tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi durante la quarta puntata del GF Vip: tra i due lo scontro è sempre più acceso.