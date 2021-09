Germania al voto, l'ultimo appello per convincere gli indecisi (Di sabato 25 settembre 2021) Domani i circa 60,4 milioni di elettori tedeschi si recheranno alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti al Bundestag, la camera bassa del Parlamento federale e scegliere chi prenderà il posto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Domani i circa 60,4 milioni di elettori tedeschi si recheranno alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti al Bundestag, la camera bassa del Parlamento federale e scegliere chi prenderà il posto ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania voto Germania al voto, l'ultimo appello per convincere gli indecisi Per conoscere il nome del successore di Angela Merkel alla guida della Germania bisognerà comunque attendere le settimane dopo il voto, le trattative tra i partiti. I tre principali sfidanti sono ...

In Germania voto sul filo del rasoio, è sfida sul clima Questo voto è un voto del clima", ha battuto il ferro al comizio conclusivo dei Verdi a Duesseldorf. "è chiaro", insiste la leader dei Verdi: "La Germania deve uscire dal carbone al massimo entro il ...

In Germania voto sul filo del rasoio, è sfida sul clima AGI - Agenzia Italia Tg2 Dossier, 'Germania, svolta epocale' Tg2 Dossier, condotto da Maurizio Martinelli, sabato 25 settembre sarà in diretta, dalle 22.40 su Rai2, con un approfondimento sulle elezioni alla vigilia del voto di domenica per il rinnovo del Bunde ...

ELEZIONI GERMANIA/ Il voto che decide anche la ripresa italiana “La leadership di Otto von Bismarck durò 16 anni e creò le basi della sicurezza sociale in Germania. Ci serve una Germania forte e autorevole per sfruttare appieno la ripresa italiana SPY FINANZA/ I s ...

