Germania al voto, appello Merkel: votate Laschet per "futuro" Paese (Di sabato 25 settembre 2021) La cancelliera Angela Merkel è scesa in campo per l'ultimo appello elettorale in vista del voto per il Bundestag di domani e ha chiesto di votare per il suo successore alla guida dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) La cancelliera Angelaè scesa in campo per l'ultimoelettorale in vista delper il Bundestag di domani e ha chiesto di votare per il suo successore alla guida dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Clima: Greta sfila a Berlino a 2 giorni da voto. Oggi 450 iniziative dei 'Fridays for future' in Germania. #ANSA - petergomezblog : Germania, le elezioni più “italiane” di sempre: gli attacchi a Scholz sull’anti-riciclaggio e le accuse di uso poli… - GabPaglino : RT @RaiTre: Speciale #Frontiere - “L’Angela sopra Berlino” Domenica alle 23.05 su #Rai3. La Germania va al voto per le elezioni federali.… - Marilenapas : RT @RaiNews: Berlino sceglie il leader del futuro mentre Greta Thunberg definisce la #Germania 'una canaglia del clima' #elezioni https:/… - nottetwitt : RT @pfvalentino: La Germania dopo Merkel: il voto incerto a Berlino -

Ultime Notizie dalla rete : Germania voto Germania al voto, appello Merkel: votate Laschet per "futuro" Paese ...l'ultimo appello elettorale in vista del voto per il Bundestag di domani e ha chiesto di votare per il suo successore alla guida dei Cristianodemocratici, Armin Laschet per il "futuro" della Germania.

Domani la Germania al voto, l'ultimo appello per convincere gli indecisi Per conoscere il nome del successore di Angela Merkel alla guida della Germania bisognerà comunque attendere le settimane dopo il voto, le trattative tra i partiti. I tre principali sfidanti sono ...

In Germania voto sul filo del rasoio, è sfida sul clima AGI - Agenzia Italia Germania, si vota per il dopo-Merkel "Comunque vada, sentiremo la mancanza di Angela Merkel". Una frase ripetuta all'unisono. Mai così incerto il futuro in Germania, non solo nell'immediato, sull'esito del voto di domani - oltre 61 milio ...

Germania, tre in lizza per il dopo Merkel StampaLe Germania è alla vigilia del voto federale, domani i tedeschi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo cancelliere. Per la prima volta nella storia sono tre candidati alla carica, oltr ...

...l'ultimo appello elettorale in vista delper il Bundestag di domani e ha chiesto di votare per il suo successore alla guida dei Cristianodemocratici, Armin Laschet per il "futuro" dellaPer conoscere il nome del successore di Angela Merkel alla guida dellabisognerà comunque attendere le settimane dopo il, le trattative tra i partiti. I tre principali sfidanti sono ..."Comunque vada, sentiremo la mancanza di Angela Merkel". Una frase ripetuta all'unisono. Mai così incerto il futuro in Germania, non solo nell'immediato, sull'esito del voto di domani - oltre 61 milio ...StampaLe Germania è alla vigilia del voto federale, domani i tedeschi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo cancelliere. Per la prima volta nella storia sono tre candidati alla carica, oltr ...