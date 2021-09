George Clooney, il suo nuovo film da regista su Amazon Video (Di sabato 25 settembre 2021) George Clooney, vedremo nuovamente l’attore dietro la cinepresa, la sua pellicola è ispirata alla raccolta di memorie del premio Pulitzer Moehringer, vede il cast composto da Ben Affleck e Tye Sheridan. George Clooney, The Tender Bar è il nuovo film che vede l’attore nuovamente nel ruolo di regista (Getty Images)Il film rappresenta il ritorno nelle vesti di regista per l’attore, il titolo Amazon Video, The Midnight Sky uscito nel 2020 è stato molto apprezzato dal pubblico della piattaforma streaming. La pellicola è ispirata alla raccolta delle memorie del premio Pulitzer Moehringer, racconta la vita di J.R. l’autore delle memorie che sarà orfano di padre, e verrà cresciuto da suoi zio ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 settembre 2021), vedremo nuovamente l’attore dietro la cinepresa, la sua pellicola è ispirata alla raccolta di memorie del premio Pulitzer Moehringer, vede il cast composto da Ben Affleck e Tye Sheridan., The Tender Bar è ilche vede l’attore nuovamente nel ruolo di(Getty Images)Ilrappresenta il ritorno nelle vesti diper l’attore, il titolo, The Midnight Sky uscito nel 2020 è stato molto apprezzato dal pubblico della piattaforma streaming. La pellicola è ispirata alla raccolta delle memorie del premio Pulitzer Moehringer, racconta la vita di J.R. l’autore delle memorie che sarà orfano di padre, e verrà cresciuto da suoi zio ...

