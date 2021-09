Genoa Verona LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Genoa e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Hellas Verona si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Genoa Hellas Verona 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Genoa Hellas Verona 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio Ferraris, ilvalido per la 6ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio “Ferraris”,e Hellassi affrontano nelvalido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTAHellas0-0Fischio d’inizio alle ore 20:45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLEHellas0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GenoaCFC : ???? ???? ???????????? ?????? ?? ????????????: ?????????????????? ???????????? ?????? #??????????????????????! ?? Scopri come ?? - EL10juve : @Carloelio2 Ti sfido???? Inter-Atalanta 1 Genoa-Verona X Juventus-Sampdoria 1 Empoli-Bologn x Sassuolo-Salernitana 1… - Gianni_genoa : RT @RadioGenova: Italia 18 settembre 2021. Grandi manifestazioni contro l'obbligo del passaporto sanitario e licenziamenti a Milano, Roma,… - Alemilanista86 : RT @BringMeTheBriga: Volevo fare una petizione a nome di tutti quei poveretti che, come me, non hanno né amici, né fidanzata e sono costret… - BringMeTheBriga : Volevo fare una petizione a nome di tutti quei poveretti che, come me, non hanno né amici, né fidanzata e sono cost… -