Genoa-Verona 3-3 | Simeone | “Praticare la meditazione mi ha cambiato”

Leggi su sportface

(Di sabato 25 settembre 2021) “Un gol che ci voleva per la squadra e per me, era da tanto che non sentivo questa energia. Mi sono ritrovato, lami ha aiutato tantissimo. La praticavo quando ero alla Fiorentina e al, avevo smesso ma mi sono ritrovato a pensarci e mi hacome persona”. Giovanniracconta la ricetta per la personale rinascita a margine di, match in cui ha timbrato il cartellino con una rete. “Il fatto di togliere pensieri nella testa con la respirazione mi aiuta a stare bene nel giorno e in equilibrio. La pratico tutti i giorni, ma poi mi sono anche allenato tantissimo – sottolinea il centravanti dell’Hellas a Dazn – Io a venti gol? Devo imparare a tirare i rigori, credo che la mia identità sia quella di correre e aiutare la squadra”. SportFace.