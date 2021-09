Genoa-Hellas Verona, Serie A: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio Marassi il Genoa padrone di casa ospita l’Hellas Verona di Igor Tudor. Ballardini affronta il tecnico croato in una sfida che sa di salvezza. Le due squadre occupano le zone basse della classifica, entrambe appaiate a 4 punti. Il Genoa di Davide Ballardini ha colto solo una vittoria, quella rocambolesca sul campo del Cagliari, ma per il resto ha avuto un percorso poco invidiabile, con ben 3 sconfitte. Tudor ha resuscitato il Verona, che pareva clinicamente morto sotto la gestione Di Francesco. La cura del tecnico croato ha dato subito i suoi frutti, con gli scaligeri che hanno conquistato 4 punti in due partite, prendendosi anche uno scalpo importante come quello della Roma. I tre punti in palio sono quindi importantissimi per entrambi i club, desiderosi di risalire la china in classifica. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Allo stadio Marassi ilpadrone di casa ospita l’di Igor Tudor. Ballardini affronta il tecnico croato in una sfida che sa di salvezza. Le due squadre occupano le zone basse della classifica, entrambe appaiate a 4 punti. Ildi Davide Ballardini ha colto solo una vittoria, quella rocambolesca sul campo del Cagliari, ma per il resto ha avuto un percorso poco invidiabile, con ben 3 sconfitte. Tudor ha resuscitato il, che pareva clinicamente morto sotto la gestione Di Francesco. La cura del tecnico croato ha dato subito i suoi frutti, con gli scaligeri che hanno conquistato 4 punti in due partite, prendendosi anche uno scalpo importante come quello della Roma. I tre punti in palio sono quindi importantissimi per entrambi i club, desiderosi di risalire la china in classifica. ...

