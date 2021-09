Genoa, Ballardini: «Verona più forte. Preziosi mi ha aiutato poche volte» (Di sabato 25 settembre 2021) Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Verona: le sue dichiarazioni Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. GOL DI DESTRO – «Non sono un caso, lui è un giocatore bravo e se ha queste motivazioni viene fuori il suo talento e la sua confidenza con il gol. Non ha bisogno di guardare la porta, sa dov’è. Se si allena lui è questo». RAMMARICO – «Bisogna essere onesti, il Verona è una squadra più forte del Genoa. Anche questa sera ha dimostrato di essere forte, noi ora facciamo fatica ad essere squadra, facciamo fatica nel gioco, ma abbiamo umiltà e la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Davide, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il: le sue dichiarazioni Davide, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. GOL DI DESTRO – «Non sono un caso, lui è un giocatore bravo e se ha queste motivazioni viene fuori il suo talento e la sua confidenza con il gol. Non ha bisogno di guardare la porta, sa dov’è. Se si allena lui è questo». RAMMARICO – «Bisogna essere onesti, ilè una squadra piùdel. Anche questa sera ha dimostrato di essere, noi ora facciamo fatica ad essere squadra, facciamo fatica nel gioco, ma abbiamo umiltà e la ...

