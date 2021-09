Gb: crisi trasporti, verso visti temporanei a camionisti (Di sabato 25 settembre 2021) Il governo britannico sta preparando uno schema per l'emissione di visti temporanei per agevolare la presenza di camionisti stranieri nel Regno Unito, dopo la giornata nera di ieri in cui migliaia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) Il governo britannico sta preparando uno schema per l'emissione diper agevolare la presenza distranieri nel Regno Unito, dopo la giornata nera di ieri in cui migliaia di ...

Advertising

alexbarbera : La meravigliosa parabola della Brexit - LaStampa : Crisi trasporti in Gran Bretagna: code ai distributori, non c’è benzina. Aereoporti, ritardi per migliaia di viaggi… - AlexTheModLife : RT @alexbarbera: La meravigliosa parabola della Brexit - teletext_ch_it : GB, crisi nei trasporti - frankponch72 : RT @mittdolcino: Code ai distributori Ma non c'è inflazione! Auguri! (Lothar @gzibordi , che ne dici?) -