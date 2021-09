Gazzetta: la Juve alza l’offerta per Dybala a 8 milioni per la parte fissa, ma manca l’accordo sui bonus (Di sabato 25 settembre 2021) La Gazzetta dello Sport dà le ultime sul rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. I contatti continuano, ma manca ancora l’accordo sui bonus. “I passi avanti per prolungare fino al 2025 l’accordo che scade nel 2022 ci sono (la Juve ha alzato l’offerta da 7 a 8 milioni per quanto riguarda la parte fissa del contratto) ma sui bonus la distanza esiste ancora, così i due hanno preferito prendersi ancora qualche giorno per studiare le possibili soluzioni. Si vedranno quando sarà il momento di chiudere, fino ad allora continueranno a sentirsi e a scambiarsi documenti”. “L’obiettivo dei bianconeri è pesare il meno possibile sul prossimo bilancio, quello dell’argentino è arrivare a 10 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Ladello Sport dà le ultime sul rinnovo di Paulocon lantus. I contatti continuano, maancorasui bonus. “I passi avanti per prolungare fino al 2025che scade nel 2022 ci sono (lahatoda 7 a 8per quanto riguarda ladel contratto) ma sui bonus la distanza esiste ancora, così i due hanno preferito prendersi ancora qualche giorno per studiare le possibili soluzioni. Si vedranno quando sarà il momento di chiudere, fino ad allora continueranno a sentirsi e a scambiarsi documenti”. “L’obiettivo dei bianconeri è pesare il meno possibile sul prossimo bilancio, quello dell’argentino è arrivare a 10 ...

Advertising

Gazzetta_it : Bentancur si è perso: perché non funziona nella Juve di Allegri? - Gazzetta_it : Juve-Milan vista dagli interisti: 'Pareggio con rissa'. E c'è chi invoca l'asteroide... - Gazzetta_it : Possiamo immaginare come Ante Rebic starà festeggiando il gol del pareggio di ieri sera contro la Juve ????? - napolista : Gazzetta: la #Juve alza l’offerta per #Dybala a 8 milioni per la parte fissa, ma manca l’accordo sui bonus L’obie… - dhityoprima : RT @juvefcdotcom: ??| Juve will play 4-4-2 against Sampdoria. The expected Juve XI: Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernard… -