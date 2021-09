Fuga Capitale da Michetti. Le destre gli voltano le spalle. A Roma le speranze sono perse. FI, Lega e FdI puntano tutto sul voto di lista. Lo stesso copione in scena a Milano con Bernardo (Di sabato 25 settembre 2021) Che il voto nelle grandi città, ormai alle porte, rappresenti una sorta di elezione di mid term per tutti i partiti, soprattutto quelli di centrodestra che il 4 mattina si “peseranno” col voto di lista in vista della conquista della leadership della coalizione, è un dato di fatto. In questo senso sono state molto chiare le parole di Giorgia Meloni che giovedì, nel comizio a sostegno del candidato sindaco Paolo DaMilano, ha dichiarato espressamente che l’obiettivo di FdI è quello di “essere il primo partito”. Il riferimento è ovviamente al derby tutto interno al centrodestra con la Lega, anche se sia Meloni che Matteo Salvini minimizzano la competizione. E il ragionamento di quest’ultimo che per giustificare lo shopping ai danni di Forza Italia ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 settembre 2021) Che ilnelle grandi città, ormai alle porte, rappresenti una sorta di elezione di mid term per tutti i partiti, sopratquelli di centrodestra che il 4 mattina si “peseranno” coldiin vista della conquista della leadership della coalizione, è un dato di fatto. In questo sensostate molto chiare le parole di Giorgia Meloni che giovedì, nel comizio a sostegno del candidato sindaco Paolo Da, ha dichiarato espressamente che l’obiettivo di FdI è quello di “essere il primo partito”. Il riferimento è ovviamente al derbyinterno al centrodestra con la, anche se sia Meloni che Matteo Salvini minimizzano la competizione. E il ragionamento di quest’ultimo che per giustificare lo shopping ai danni di Forza Italia ha ...

