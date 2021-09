FS Italiane | Corradi | “esportiamo esperienza e competenze di Trenitalia”

(Di sabato 25 settembre 2021) (Teleborsa) – Il Made in Italy si è dato appuntamento a Marsala per una tre giorni in cui si discuterà delle azioni e delle strategie per agganciare la ripresa anche sul mercato estero. Il secondo giorno di Italian Export Forum – gli Stati Generali dell’Export, giunti alla terza edizione – ha visto tra i suoi ospiti anche il Gruppo FS, che con l’amministratore delegato diLuigiha fatto il punto su alcune delle prossime sfide, ma anche delle grandi opportunità, che attendono Ferrovie dello Stato nell’accompagnare il Paese oltreconfine, per far conoscere e supportare le eccellenze, le storie ed esperienze di successo dove ad avere un ruolo centrale saranno le infrastrutture e i servizi ferroviari, protagonisti in Europa. “Il know how tecnologico e l’della concorrenza nell’alta velocità – ha sottolineato ...

Teleborsa

"Il know how tecnologico e l'esperienza della concorrenza nell'alta velocità - ha sottolineato- hanno permesso a Trenitalia e all'intero sistema ferroviario italiano di essere un modello da ...