Francia: presidenziali, niente primarie per i Républicains (Di sabato 25 settembre 2021) niente primarie: la destra francese dei Républicains, ha scelto con una percentuale del 58% dei militanti l'opzione del congresso, riservando quindi la scelta del candidato alle presidenziali di ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia presidenziali Francia: presidenziali, niente primarie per i Républicains Niente primarie: la destra francese dei Républicains, ha scelto con una percentuale del 58% dei militanti l'opzione del congresso, riservando quindi la scelta del candidato alle presidenziali di aprile ai soli aderenti al partito. La decisione, annunciata dal presidente Christian Jacob, è stata adottata con un voto elettronico che si è concluso alle 18 di oggi. Per le ...

Francia: presidenziali, niente primarie per i Républicains - Europa ANSA Nuova Europa Francia: presidenziali, niente primarie per i Républicains Niente primarie: la destra francese dei Républicains, ha scelto con una percentuale del 58% dei militanti l'opzione del congresso, riservando quindi la scelta del candidato alle presidenziali di april ...

