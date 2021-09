Francesca Cipriani sbotta contro le opinioniste pop del GF Vip ed ha perfettamente ragione

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 25 settembre 2021) L’esordio delle duepop del Grande Fratello Vip non è piaciuto quasi a nessuno ieri sera,compresa che ha espresso il suo malcontento proprio in queste ultime ore.lepop del GF Vip Ieri sera le due signore hanno detto a Lulù “Quanto sei brutta” e poi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.