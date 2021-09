Fortnite accoglie la nuova skin di Tom Hardy nei panni di Venom (Di sabato 25 settembre 2021) Sono numerosi ormai i personaggi famosi ad aver fatto la propria apparizione nel Battle Royale più famoso di sempre: è ora il turno di Tom Hardy con il suo Venom, ora disponibile nello shop di Fortnite. L'attore inglese, famoso per le sue interpretazioni, tra le altre, ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro e The Revenant, ha interpretato proprio Eddie Brock alias Venom nell'adattamento cinematografico dedicato al personaggio. Naturalmente, questa apparizione si lega al lancio ormai imminente del secondo film dedicato al simbionte, ossia Venom: Let There Be Carnage, che uscirà nei cinema il 14 ottobre prossimo. Non è la prima volta che Venom fa la sua apparizione in Fortnite con una skin, ma questa volta l'aspetto del personaggio è ispirato direttamente al ... Leggi su eurogamer (Di sabato 25 settembre 2021) Sono numerosi ormai i personaggi famosi ad aver fatto la propria apparizione nel Battle Royale più famoso di sempre: è ora il turno di Tomcon il suo, ora disponibile nello shop di. L'attore inglese, famoso per le sue interpretazioni, tra le altre, ne Il Ritorno del Cavaliere Oscuro e The Revenant, ha interpretato proprio Eddie Brock aliasnell'adattamento cinematografico dedicato al personaggio. Naturalmente, questa apparizione si lega al lancio ormai imminente del secondo film dedicato al simbionte, ossia: Let There Be Carnage, che uscirà nei cinema il 14 ottobre prossimo. Non è la prima volta chefa la sua apparizione incon una, ma questa volta l'aspetto del personaggio è ispirato direttamente al ...

