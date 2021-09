Formazioni ufficiali Ascoli-Brescia, Serie B 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Ascoli-Brescia, match valido per la sesta giornata di Serie B 2021/2022. Tutto pronto alle ore 14.00 di sabato 25 settembre per una sfida molto attesa. Le due squadre occupano infatti la seconda e la terza posizione in classifica, sintomo di un ottimo inizio di stagione. Vincere può significare molto, ma sarà importante anche non perdere. Chi avrà la meglio? Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici. Ascoli: Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Felicioli; Collocolo, Buchel, Caligara; Fabbrini; Bidaoui, Dionisi. Brescia: Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Jagiello, Van de Looi, Bertagnoli; Leris, Bajic, Tramoni. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ledi, match valido per la sesta giornata di. Tutto pronto alle ore 14.00 di sabato 25 settembre per una sfida molto attesa. Le due squadre occupano infatti la seconda e la terza posizione in classifica, sintomo di un ottimo inizio di stagione. Vincere può significare molto, ma sarà importante anche non perdere. Chi avrà la meglio? Di seguito le sceltedei due tecnici.: Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, Felicioli; Collocolo, Buchel, Caligara; Fabbrini; Bidaoui, Dionisi.: Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Jagiello, Van de Looi, Bertagnoli; Leris, Bajic, Tramoni. SportFace.

