Flowers of Taiwan | le inquietanti immagini d’archivio del Green Team

(Di domenica 26 settembre 2021) «I fiori rappresentano la pace, distribuiteli tra voi» urlano nel megafono gli attivisti del Partito Progressista Democratico nel film The Taoyuan Airport incident, girato nel 1986 dalMovement. Ed è allora anche con questo richiamo alla concordia che possiamo pensare al titolo del festivalof, rassegna di cinemaese in programmazione ancora per oggi al Maxxi di Roma, nonostante sia di pochi giorni fa la notizia di una rinnovata pressione militare cinese nello spazio aereo dell’isola. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RivistaCult : “Flowers of #Taiwan” Cultura, cinema, documentari e video arte del Green Team Movement dell’isola indipendentista d… - TaiwanInItalia : la III edizione del Festival del cinema taiwanese “Flowers of #Taiwan sugli schermi dell’Auditorium del MAXXI dal 2… - kakkimie : RT @Museo_MAXXI: Tra anteprime e restauri cinematografici, torna al Museo la terza edizione di #FlowersofTaiwan: 21 opere di videoarte colg… - stedn3 : RT @Museo_MAXXI: Tra anteprime e restauri cinematografici, torna al Museo la terza edizione di #FlowersofTaiwan: 21 opere di videoarte colg… - Museo_MAXXI : Tra anteprime e restauri cinematografici, torna al Museo la terza edizione di #FlowersofTaiwan: 21 opere di videoar… -

Ultime Notizie dalla rete : Flowers Taiwan

Il Manifesto

Roma - Da giovedì 23 a domenica 26 settembre , al Maxxi di Roma torna Flowers of Taiwan . La manifestazione Flowers of Taiwan è realizzata da Asiatica Film Festival, Joint Cultural Initiatives e Mi ...In programma dal 23 al 26 settembre a Roma. Riceviamo e pubblichiamo. Dal 23 al 26 settembre 2021 al MAXXI di Roma torna ‘Flowers of Taiwan’. La manifestazione è realizzata d ...