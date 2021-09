Fiumicino: agli arresti domiciliari nel palazzo, ma i proprietari non ci stanno (Di sabato 25 settembre 2021) Fiumicino – Momenti di tensioni sul litorale romano oggi, dove il lungomare della Salute, a Fiumicino, ha fatto da sfondo alla protesta di alcuni proprietari di un appartamento affittato a una signora. Il Tribunale ha ordinato gli arresti domiciliari di una persona, misura che dovrà scontare proprio con la signora nell’appartamento affittato sul lungomare. Una decisione che non è piaciuta ai proprietari e, per tanto, sono scesi in strada per manifestare il loro dissenso, in quanto non avvisati della decisione del Tribunale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di FiumicinoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021)– Momenti di tensioni sul litorale romano oggi, dove il lungomare della Salute, a, ha fatto da sfondo alla protesta di alcunidi un appartamento affittato a una signora. Il Tribunale ha ordinato glidi una persona, misura che dovrà scontare proprio con la signora nell’appartamento affittato sul lungomare. Una decisione che non è piaciuta aie, per tanto, sono scesi in strada per manifestare il loro dissenso, in quanto non avvisati della decisione del Tribunale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di

Advertising

leone52641 : RT @FrancoScarsell2: Lieto fine per il Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato dal tabaccaio a Napoli agli inizi di settembre. E’sta… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Lieto fine per il Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato dal tabaccaio a Napoli agli inizi di settembre. E’sta… - emanuelino10 : RT @FrancoScarsell2: Lieto fine per il Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato dal tabaccaio a Napoli agli inizi di settembre. E’sta… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Lieto fine per il Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato dal tabaccaio a Napoli agli inizi di settembre. E’sta… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Lieto fine per il Gratta e Vinci da mezzo milione di euro rubato dal tabaccaio a Napoli agli inizi di settembre. E’sta… -