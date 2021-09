Fisco, parte lo stralcio delle cartelle: come funziona, quali debiti vengono annullati e i contribuenti interessati (Di sabato 25 settembre 2021) Via all'operazione 'stralcio' . L' permetterà ai contribuenti di annullare in automatico tutti gli importi iscritti a ruolo fino a 5.000 euro. Una max pulizia nel grande archivio delle fiscali non ... Leggi su leggo (Di sabato 25 settembre 2021) Via all'operazione '' . L' permetterà aidi annullare in automatico tutti gli importi iscritti a ruolo fino a 5.000 euro. Una max pulizia nel grande archiviofiscali non ...

Advertising

LiveSicilia : Fisco, parte lo stralcio delle cartelle: ecco come fare - bericris : Fisco: parte stralcio cartelle, via i ruoli sotto 5mila euro - ilquotidianoweb : #Fisco: parte lo #stralcio delle #cartelle, via i ruoli sotto 5mila euro. Ecco come funziona - CatelliRossella : A me sembra un condono agli evasori più che una rottamazione. Fisco: parte lo stralcio delle cartelle, via i ruoli… - v_napoletano : Fisco: parte lo stralcio delle cartelle, via i ruoli sotto 5mila euro - Economia - ANSA -