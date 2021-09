FirenzePost : Firenze, movida: controlli antialcol in Santa Croce, chiusi 5 minimarket. Nardella: «E’ solo l’inizio» - marziofatucchi : RT @corrierefirenze: Dopo il caos movida arriva il presidio. Nardella annuncia altre misure - corrierefirenze : Dopo il caos movida arriva il presidio. Nardella annuncia altre misure - Yazid_gd : @mlenzi72 Da un palazzo nel centro di Firenze, da dove si lamenta della movida dei giovani o degli elicotteri per i… - LIDAMUGNAI : RT @corrierefirenze: #Firenze, piazza Santa Croce tra movida e rifiuti. I residenti annunciano battaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze movida

Corriere Fiorentino

"Ale regole per unasostenibile ci sono " ha ricordato il sindaco Dario Nardella " c'è spazio per il divertimento, per le attività culturali e per i diritti di chi vive in centro. Ma ..."Ale regole per unasostenibile ci sono " ha ricordato il sindaco Dario Nardella " c'è spazio per il divertimento, per le attività culturali e per i diritti di chi vive in centro . ...Operazione della polizia municipale contro la vendita abusiva di alcolici nella zona di Santa Croce: venerdì sera, 24 settembre 2021, sono scattate sanzioni e chiusure per 5 minimarket. Al blitz prese ...Gli agenti hanno passato al setaccio la zona di Santa Croce. Scattate sanzioni e chiusure per minimarket. Al blitz presenti l’assessora Albanese e il comandante della pm Tinella...