Firenze: il centro e San Lorenzo si rianimano (oltre un milione di presenze), anche con manifestanti e turisti maleducati. Vigili assenti (Di sabato 25 settembre 2021) Firenze – Guardando la situazione delle presenze nel centro storico di Firenze, durante l'estate siamo stati confortati dall'aumento delle presenze nelle strade e nelle piazze, desolatamente deserte durante il lockdown. Sono state 1 milione e 255mila le presenze turistiche a Firenze nell'estate 2021, con una crescita del +185,7% rispetto all'estate 2020 ma lontana dai valori L'articolo proviene da Firenze Post.

