Fiorentina | Bonaventura imprescindibile E ora può arrivare il rinnovo

(Di sabato 25 settembre 2021) Giacomoè ormai un intoccabile dell’undici titolare della, che sta pensando di blindarlo Tra i giocatori che più si sono distinti in questo inizio di stagione dellac’è sicuramente Giacomo. L’ex centrocampista del Milan ha regalato prestazioni al di sopra della media ed è ormai un intoccabile per Italiano. Come riferito da Repubblica, il club viola sta pensando di rinnovare ulteriormente il contratto attualmente in scadenza il prossimo giugno. Una clausola tra le parti potrebbe facilitare il lavoro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

