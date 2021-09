Fiorentina a Udine (domenica, ore 15, Dazn) per ricominciare a vincere. Con Odriozola e Saponara. Formazioni (Di sabato 25 settembre 2021) Lo riconosce anche Vincenzo Italiano: la Fiorentina è capace d'impressionare, ma prende troppi gol. Deve migliorare. E cercherà di cominciare a farlo a Udine (domenica, ore 15, diretta su Dazn) anche per riscattare il disastroso secondo tempo contro l'Inter. Udine, sia detto per inciso, non è e non sarà mai più una trasferta qualunque. Il ricordo di Astori è vivo, non si tratta di retorica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 settembre 2021) Lo riconosce anche Vincenzo Italiano: laè capace d'impressionare, ma prende troppi gol. Deve migliorare. E cercherà di cominciare a farlo a, ore 15, diretta su) anche per riscattare il disastroso secondo tempo contro l'Inter., sia detto per inciso, non è e non sarà mai più una trasferta qualunque. Il ricordo di Astori è vivo, non si tratta di retorica L'articolo proviene da Firenze Post.

