File per la benzina nel Regno Unito: automobilisti preoccupati per gli approvvigionamenti (Di sabato 25 settembre 2021) Nonostante le rassicurazioni del governo del Regno Unito sulle scorte di benzina, gli automobilisti stanno facendo la fila ai bordi delle strade fuori dai distributori di benzina nel Kent, nel sud-est dell’Inghilterra. La speranza è di riuscire a riempire i serbatoi dopo che la BP è stata costretta a chiudere alcune pompe questa settimana per il mancato approvvigionamento causato dalla Brexit e dal Covid L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Nonostante le rassicurazioni del governo delsulle scorte di, glistanno facendo la fila ai bordi delle strade fuori dai distributori dinel Kent, nel sud-est dell’Inghilterra. La speranza è di riuscire a riempire i serbatoi dopo che la BP è stata costretta a chiudere alcune pompe questa settimana per il mancato approvvigionamento causato dalla Brexit e dal Covid L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : File per la benzina nel Regno Unito: automobilisti preoccupati per gli approvvigionamenti - streetloveitaly : @le2dinotte Oddio quanti ricordi ?????? Mi ricordo il casino per copiare un singolo file mp3 da un pc all'altro - AGazaneo : @frengopilu @OGiannino Solo per informazione: molti dati catastali li può ottenere in tempo reale utilizzando SPID.… - Rodica17957578 : RT @ElioLannutti: La Pa torna in presenza dal 15 ottobre: firmato il decreto. Brunetta: «Si apre l’era della normalità».Tornare ad intasare… - Kentel_ : @AlleviLaura L’esperienza d’uso. In ambiente lavorativo, per il mio modo di gestire i file e il mio workflow, l’eco… -