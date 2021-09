Festival Nazionale dell' Economia Civile | la grande sfida del giornalismo di prossimità

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) (Adnkronos) - FIRENZE, 25 settembre 2021 – “Ridefinire laa partire (anche) dai media: le opportunità del Next Generation EU” è il titolo del panel che si è tenuto nel corsoa terza edizione del. Moderato da Marco Ferrando (Giornalista de il Sole 24 Ore) – con la partecipazione di Federica Cherubini (Direttrice del dipartimento Leadership Development del Reuters Institute for the Study of Journalism di Oxford), Marco Giovannelli (Fondatore e direttore Varesenews), Andrea Vianello (Direttore Rainews 24) e Agnese Pini (Direttrice de La Nazione) – la discussione è stata centrata sul ruolo'informazione, chiamata a raccontare il rilancio economico e le risorse messe in campo. I media, già alle ...