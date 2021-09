Festival Nazionale dell' Economia Civile | Giovannini Min infrastrutture e mobilità sostenibili | Con il NextGenerationEU dobbiamo stimolare l' imprenditoria giovanile

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) FIRENZE, 25 settembre 2021 – Tra i tanti temi trattati nel corso delin corso a Firenze, c'è anche quella del. «Bisogna praticare e non solo predicare. Nel decreto legge che abbiamo varato di recente, abbiamo creato all'interno del Ministero un centro per l'innovazione assumendo giovani ricercatori» ha dichiarato Enrico(Ministro). Per valorizzare al meglio iled il PNRR, ha aggiunto «darci un approccio sistemico, in modo da spingere le Regioni ed i Comuni a spendere le risorse secondo i criteri del PNRR. Noi, ...