Festival del pastoralismo, Trovesi e mostre: il week-end in città (Di sabato 25 settembre 2021) Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spicca il Festival del pastoralismo, il concerto di Trovesi domenica in via Quarenghi e mostre d’arte. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 25 e domenica 26 settembre. BERGAMO SABATO 25 SETTEMBRE – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto – “Rembrandt in una storia meravigliosa”, la grande pittura alla Carrara – In bicicletta alla scoperta di “Bergamo con altri occhi” – Angeli in mostra al Papa Giovanni: un atto di gratitudine per il personale sanitario – Alla Sala Piatti concerto del trio dell’AchRome Ensemble – Festival del pastoralismo, parte da Bergamo la rievocazione della storica transumanza DOMENICA 26 SETTEMBRE – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) Bergamo. È ricco di iniziative il fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spicca ildel, il concerto didomenica in via Quarenghi ed’arte. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 25 e domenica 26 settembre. BERGAMO SABATO 25 SETTEMBRE – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto – “Rembrandt in una storia meravigliosa”, la grande pittura alla Carrara – In bicicletta alla scoperta di “Bergamo con altri occhi” – Angeli in mostra al Papa Giovanni: un atto di gratitudine per il personale sanitario – Alla Sala Piatti concerto del trio dell’AchRome Ensemble –del, parte da Bergamo la rievocazione della storica transumanza DOMENICA 26 SETTEMBRE – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto ...

Advertising

fattoquotidiano : DEMOLITION MAN Il libro del giornalista del Fatto premiato ieri all'inaugurazione dell'evento. Un'opera definita '… - team_world : #LiamPayne è uno dei performer che salirà sul palco del concerto benefico • Inside My Head • che potrai seguire in… - team_world : Abbiamo raccolto in questo articolo alcuni dei look più belli sfoggiati da • HARRY STYLES • sul palco del suo… - ivonnesaucedom4 : RT @dataeilish: Billie Eilish abandonando el escenario del festival The Governors Ball. - BilliezBug : RT @dataeilish: Billie Eilish abandonando el escenario del festival The Governors Ball. -