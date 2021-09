Feltri rischia il carcere per il titolo “Patata bollente” e usa Libero per difendersi

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 25 settembre 2021) Il 10 febbraio 2017usciva in edicola con uno dei titoli che più degli altri ha generato polemiche negli ultimi anni. “” campeggiava sotto la testata, a introduzione di un articolo in cui si sarebbe parlato della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che si trovava “nell’occhio del ciclone per alcune vicende comunali e personali”. Un’espressione che la prima cittadina reputò “volgare e sessista”, e che non consisteva in “nessun diritto di cronaca” né di “critica politica”, bensì soltanto in “parole vomitevoli”. Per questo motivo decise di querelare Vittorio, direttore editoriale, e Pietro Senaldi, direttore responsabile del giornale. I due furono rimandati a giudizio, e il prossimo 5 ottobre a Catania ci sarà l’ultima udienza prima che i giudici si ritirino in camera di consiglio per poi ...