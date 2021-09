Fedez | la foto con i tacchi scatena le critiche | ' Che schifo' Lui risponde così

(Di sabato 25 settembre 2021) non si è mai posto il problema di apparire meno 'macho', ma è spesso attaccato dagli haters per le sue scelte e il suo look. ialti accanto a non hanno fatto eccezione e hanno 'ispirato' i ...

Advertising

dellorco85 : È capitata polemica su foto piazze piene per #Conte; capisco lavoratori del settore arrabbiati. Il paradosso è che… - petergomezblog : #Fedez all’attacco degli assembramenti ai comizi dei politici e posta le foto della campagna di #Conte: “Per la vos… - g_alo87 : RT @mrjones1981: Ho letto quel commento a Fedez (la foto coi tacchi) che dice che “l’uomo deve essere maschio” e mi chiedo: ma tutta questa… - PartenoSicula79 : @Fedez Parla lei che nemmeno una foto sua mette... - mrjones1981 : Ho letto quel commento a Fedez (la foto coi tacchi) che dice che “l’uomo deve essere maschio” e mi chiedo: ma tutta… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez foto

con i tacchi alti, la risposta all'hater Non deve stupire la scelta dei tacchi. Nel teatro greco, dove erano solo gli uomini a recitare, esistevano i coturni, scarpe che innalzavano la figura. ...'Mi si stanno staccando le dita dei piedi'.posa a fianco di Chiara Ferragni , ma dietro i sorrisi di facciata c'è solo tanta, tanta sofferenza fisica. Ha fatto il giro di Instagram e della Rete, come di consueto, il video dei Ferragnez ...Fedez non si è mai posto il problema di apparire meno "macho", ma è spesso attaccato dagli haters per le sue scelte e il suo look. Le ultime foto mentre indossa i tacchi ...Svelato il motivo della lite furibonda tra Chiara Ferragni e Fedez. Andiamo a vedere il retroscena riguardante il litigio tra i due.