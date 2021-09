Federica Pellegrini a ‘Casa Fiorinda’ | l’abitazione protetta che ospita donne maltrattate

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Visita a sorpresa dia Casa Fiorinda a Napoli. L’atleta azzurra ha trascorso una serata in compagnia con le ospiti della casa perFiorinda. Un luogo fisico di accoglienza e solidarietà dove poter sperimentare, attraverso la relazione tra, che uscire dalla violenza è possibile. Dove le violenze più indicibili possono trovare ascolto, un luogo dove le parole possono trasformarsi in progetti e in azioni per ricostruire una vita libera dalla violenza. “Grazie a Casa Fiorinda e a tutte le operatrici che danno pieno sostegno acoraggiose ?……(per ovvie ragioni di sicurezza qui nella foto sono presenti solo le operatrici e l’assessore ma non le ragazza della #casa)” ha scritto su ...