Fascisti e filo - negazionisti ancora in piazza contro il green pass: se la prendono pure con il Papa (Di sabato 25 settembre 2021) I fascio - negazionisti di nuovo in piazza a combattere chi contrasta il Covid. Sono tornati i no green pass, a distanza di due settimane dalla manifestazione di piazza del Popolo. Questa volta hanno ... Leggi su globalist (Di sabato 25 settembre 2021) I fascio -di nuovo ina combattere chi contrasta il Covid. Sono tornati i no, a distanza di due settimane dalla manifestazione didel Popolo. Questa volta hanno ...

Advertising

SonSempreIoEh : siccome qualcuno deve avere le palle di dirlo lo dico io, il nuovo fascismo si nasconde dietro la bandiera arcobale… - LENNYBR14995285 : @mariannaaprile Comunque, voi italiani vi siete divisi anche sul Coronavirus, invece di fare fronte comune. Non cap… - Crypto_Mullet : @Fracastellana92 @laterizio98 Okay, diciamo che tu, come diversi altri scientisti filo-fascisti, sei per 'tutelare… - SWM_AceOfSpades : RT @carlo1493: “Ci devono dire …”? Chi e a chi? A me non lo deve dire nessuno, non ho bisogno del tutore, come forse necessita ai filo fasc… - carlo1493 : “Ci devono dire …”? Chi e a chi? A me non lo deve dire nessuno, non ho bisogno del tutore, come forse necessita ai… -