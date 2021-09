FANTACALCIO – Spezia-Milan: gol di Verde o autogol di Tonali? (Di sabato 25 settembre 2021) Cambia il risultato nel finale di Spezia-Milan: gli uomini di Thiago Motta trovano il pareggio all’80’, e nel finale possono addirittura provare il colpaccio. Da capire, però, a chi verrà attribuito il gol. Daniele Verde ingaggia l’1vs1 con Theo Hernandez, si libera per il tiro e lascia partire il sinistro. La traiettoria trova la deviazione decisiva di Sandro Tonali, che spiazza Mike Maignan. Una situazione molto importante anche per il FANTACALCIO: il tiro sembrava nella traiettoria della porta, per cui, nonostante la deviazione sia di fatto decisiva, la rete dovrebbe essere attribuita all’attaccante spezzino e non dovrebbe essere autogol del centrocampista rossonero , come al momento confermato dalla Lega Serie A. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Cambia il risultato nel finale di: gli uomini di Thiago Motta trovano il pareggio all’80’, e nel finale possono addirittura provare il colpaccio. Da capire, però, a chi verrà attribuito il gol. Danieleingaggia l’1vs1 con Theo Hernandez, si libera per il tiro e lascia partire il sinistro. La traiettoria trova la deviazione decisiva di Sandro, che spiazza Mike Maignan. Una situazione molto importante anche per il: il tiro sembrava nella traiettoria della porta, per cui, nonostante la deviazione sia di fatto decisiva, la rete dovrebbe essere attribuita all’attaccante spezzino e non dovrebbe esseredel centrocampista rossonero , come al momento confermato dalla Lega Serie A. SportFace.

