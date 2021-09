F1 | Valtteri Bottas | “Oggi ci siamo complicati la vita | domani abbiamo ancora la chance di fare bene”

(Di sabato 25 settembre 2021) Un sabato letteralmente disastroso per. Non ci sono altri termini per definire le qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, per quanto riguarda il pilota finlandese. Sul tracciato di Sochi, infatti, tutto appariva già definito verso una doppietta Mercedes ma, invece, gli errori strategici nella Q3 hanno portato ad un risultato del tutto imprevedibile. Lando Norris in pole position, con Carlos Sainz al suo fianco. Lewis Hamilton quarto esolamente settimo. Un bottino davvero magro per le Frecce Nere che, quindi, dovranno ricostruire tuttoin gara, con ledi doppiettavive, ma assolutamente tutte da conquistare. “non è stato il nostro giorno ...

, l'uomo che in Russia avrebbe dovuto giocare un ruolo da protagonista, è stato risucchiato nelle propaggiini meno nobili dello schieramento. Dalla settima posizione, con le sue note ...Quinto crono per Daniel Ricciardo (McLaren) a 2.163, sesto per Fernando Alonso (Alpine) a 2.211, mentre è solamente settimo(Mercedes) a 2.717. Ottavo tempo per il canadese Lance ...Un sabato letteralmente disastroso per Valtteri Bottas. Non ci sono altri termini per definire le qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, per ...Il tavolo di Sochi sembrava perfettamente apparecchiato per una resurrezione Mercedes, favorita dall’ultima posizione in griglia già certa per Max Verstappen – per via della penalità dovuta alla sosti ...