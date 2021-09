F1, Mercedes favorita per la pole nella speranza di correre (Di sabato 25 settembre 2021) Che qualifiche saranno? La domanda al momento è senza una risposta e solo tra qualche ora sapremo se il programma di oggi si svolgerà regolarmente come previsto. Il meteo è pronto a cambiare i piani della F1 che potrebbe quest’oggi non disputare il turno che è previsto per le 15 locali (14 italiane). Con la pioggia tutto può cambiare e le sorprese sono dietro l’angolo. Il secondo posto del britannico George Russell (Williams) in quel di Spa-Francorchamps è l’esempio perfetto di quello che può accadere con il bagnato, una condizione non abituale come ben ricorderete in Belgio. Sulla carta, dopo le prove libere, Mercedes è nettamente superiore alla concorrenza. Il tracciato di Sochi si adatta perfettamente alle caratteristiche della monoposto tedesca che è imbattuta in questo impianto. Il finnico Valtteri Bottas ed il britannico Lewis Hamilton hanno il favore del ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Che qualifiche saranno? La domanda al momento è senza una risposta e solo tra qualche ora sapremo se il programma di oggi si svolgerà regolarmente come previsto. Il meteo è pronto a cambiare i piani della F1 che potrebbe quest’oggi non disputare il turno che è previsto per le 15 locali (14 italiane). Con la pioggia tutto può cambiare e le sorprese sono dietro l’angolo. Il secondo posto del britannico George Russell (Williams) in quel di Spa-Francorchamps è l’esempio perfetto di quello che può accadere con il bagnato, una condizione non abituale come ben ricorderete in Belgio. Sulla carta, dopo le prove libere,è nettamente superiore alla concorrenza. Il tracciato di Sochi si adatta perfettamente alle caratteristiche della monoposto tedesca che è imbattuta in questo impianto. Il finnico Valtteri Bottas ed il britannico Lewis Hamilton hanno il favore del ...

