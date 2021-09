F1, Lando Norris: “Una pole fantastica, ho rischiato il tutto per tutto! Domani sarà decisiva curva 1” (Di sabato 25 settembre 2021) La prima pole position non si scorda mai! Lando Norris, infatti, stupisce tutti e piazza il miglior tempo nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi l’inglese ha scritto la storia, andando a centrare la sua prima partenza al palo della carriera, risultando poi il quinto pilota più giovane in questa statistica. “Fantastico – sorride l’inglese nel corso delle interviste di rito post-qualifiche – Non so davvero cosa dire! Abbiamo vissuto una sessione incredibile, dal mio punto di vista stava già andando bene così, poi abbiamo deciso di montare le gomme da asciutto ma, vi assicuro, mai avrei pensato di centrare la pole position. Cosa mi ha detto il team? Nemmeno me lo ricordo – scherza – Ad ogni modo dopo Monza questo è il modo ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) La primaposition non si scorda mai!, infatti, stupisce tutti e piazza il miglior tempo nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Russia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Sochi l’inglese ha scritto la storia, andando a centrare la sua prima partenza al palo della carriera, risultando poi il quinto pilota più giovane in questa statistica. “Fantastico – sorride l’inglese nel corso delle interviste di rito post-qualifiche – Non so davvero cosa dire! Abbiamo vissuto una sessione incredibile, dal mio punto di vista stava già andando bene così, poi abbiamo deciso di montare le gomme da asciutto ma, vi assicuro, mai avrei pensato di centrare laposition. Cosa mi ha detto il team? Nemmeno me lo ricordo – scherza – Ad ogni modo dopo Monza questo è il modo ...

