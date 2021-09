F1, Lando Norris in pole (Di sabato 25 settembre 2021) Lando Norris, su McLaren, conquista la pole position nel Gp di Russia, 15esimo appuntamento del mondiale di Formula Uno, che si corre domani a Sochi. Il pilota britannico chiude in 1’41”993 davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla Williams di George Russell. Quarto Lewis Hamilton su Mercedes. Il ritardo della Ferrari di Sainz da Norris è di 0”517, +0”990 per Russel. Hamilton è quarto con un ritardo di 2”057. Le qualifiche si sono disputate con la pista parzialmente bagnata dopo la pioggia torrenziale che aveva costretto gli organizzatori ad annullare le terze libere. Terza fila per la McLaren di Daniel Ricciardo, vincitore dell’ultimo Gp, +2”163, settimo Fernando Alonso, Alpine, +2”221. Ottavo tempo per l’altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, +2”717. Partiranno dall’ultima fila la Ferrari di Charles Leclerc ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 25 settembre 2021), su McLaren, conquista laposition nel Gp di Russia, 15esimo appuntamento del mondiale di Formula Uno, che si corre domani a Sochi. Il pilota britannico chiude in 1’41”993 davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla Williams di George Russell. Quarto Lewis Hamilton su Mercedes. Il ritardo della Ferrari di Sainz daè di 0”517, +0”990 per Russel. Hamilton è quarto con un ritardo di 2”057. Le qualifiche si sono disputate con la pista parzialmente bagnata dopo la pioggia torrenziale che aveva costretto gli organizzatori ad annullare le terze libere. Terza fila per la McLaren di Daniel Ricciardo, vincitore dell’ultimo Gp, +2”163, settimo Fernando Alonso, Alpine, +2”221. Ottavo tempo per l’altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas, +2”717. Partiranno dall’ultima fila la Ferrari di Charles Leclerc ...

Advertising

Dariamotorsport : Qualifica super per Lando Norris che conquista la sua prima pole position in carriera! Il pilota inglese della McLa… - Gazzetta_it : GP Sochi, Sainz: “Stanotte studierò come superare Norris in partenza” - MasterblogBo : SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – Lando Norris conquista la pole position nel GP di Russia, la prima in carriera. Sul tr… - sportli26181512 : McLaren, Norris in pole a Sochi: 'Non ce l'aspettavamo, il rischio ha pagato': Lando Norris conquista a Sochi la su… - zazoomblog : F1 Lando Norris: “Una pole fantastica ho rischiato il tutto per tutto! Domani sarà decisiva curva 1” - #Lando… -